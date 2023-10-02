انهيار أربعة بيوت في أوباري جراء السيول ولا أضرار بشرية

أخبار ليبيا 24

انهارت أربعة بيوت جراء السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة في أوباري بجنوب غرب ليبيا، دون تسجيل أضرار بشرية، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ.

وقال الجهاز، فجر اليوم الإثنين، إن سقوط الأمطار الغزيرة أدى إلى انهيار أربعة منازل دون وقوع أي خسائر بشرية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على حصر الأضرار وتقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين.

وذكر شهود أن المنازل وانهارت في حي “تيلاقين” هو حي شعبي توجد فيه بيوت مبنية من “الطين”.

وجرى على منصات التواصل الاجتماعي تداول مقاطع فيديو تظهر جريان السيول في أوباري. وأظهر أحد المقاطع المياه وهي تغمر المنازل في حي المشروع الجنوبي، جنوب المدينة.

تحذير

وحذرت، مديرية أمن أوباري المواطنين وسائقي المركبات، من الخروج إلى الطرقات القريبة من الأودية والمنخفضات لارتفاع منسوب مياه الأمطار وجريان الأودية، خاصة على الطريق الرابط بين أوباري وغات.

كما وجّه، ديوان مجلس وزراء الحكومة الليبية بالمنطقة الجنوبية، تنبيها عاجلا للمواطنين بعدم الاقتراب من مجرى الأودية القريبة من أوباري.

وكلّف الديوان فرق الشركة العامة للكهرباء بالتوجه إلى المدينة وإعادة التيار الكهربائي والوقوف على الأعطال الفنية وفصل الكهرباء عن الأسلاك المكشوفة حفاظا على ارواح المواطنين.