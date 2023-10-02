انتشال ست جثث في درنة

2 أكتوبر، 2023 8:38 ص
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أخبار ليبيا 24

ذكر، المتحدث باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، عبدالعزيز الجعفري، إنّه تمّ انتشال 6 جثث من مدينة درنة المنكوبة.

وأوضح الجعفري، لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أن جثتين اثنين تم انتشالهما من تحت ركام المنازل، فيما تمّ انتشال أربعة أخرى من البحر.

وأضاف الجعفري، أن الجثث تم انتشالها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ المحلية والدولية المتواجدة بمدينة درنة.

وأكد الجعفري، أن العمل لازال مستمرا بكافة المدن والمناطق المتضررة من إعصار دانيال بالمنطقة الشرقية.

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2 أكتوبر، 2023 8:38 ص
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