الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة الاستجابة لأوضاع مناطق الجنوب الغربي نتيجةً الأمطار 

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بسُّرعة التحرك والاستجابة لمواجهة الأوضاع والأخطار المُحدقة بمناطق الجنوب الغربي نتيجةً هطول الأمطار الغزيرة.

وأضافت اللجنة أن هذه الظروف المناخية قد تعرض سلامة المواطنين سكان هذه المناطق، وممتلكاتهم لخطر الانجرافات المائية.

وذكرت اللجنة أن الليبيين سكان المناطق المهمشة بالجنوب الليبي يجب أن يتلقوا خدمات الطوارئ على آرض الواقع بما يُعزز من شُعورهم بمواطنتهم، وعدم الاكتفاء بالمتابعة عن بُعد من مكاتب الحكومة بطرابلس.

وأوضحت اللجنة أن هذا الأمر لايُعبر عن الشُعور بالمسؤولية القانونية والوطنية والإنسانية للحكومة الموقتة تجاه مواطنيها، لا بل عليهم التواجد على الأرض وألا تضاف معاناة الشعب الليبي سكان الصحراء إلى معاناة الشرق الليبي.

وشددت على أهمية قيام الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها القانونية المناطة بها حيال سرعة الاستجابة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة ورفع مستوى الاستعداد بالتجهيزات الضرورية للتعامل مع الكوارث الطبيعية لضمان سلامة السكان، وللحيلولة دون وقوع آي ضحايا أو إضرار مادية للممتلكات العامة والخاصة.