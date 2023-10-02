المستشار صالح: قانون الانتخابات لا يقصي أحدا

أخبار ليبيا 24

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، أن قانون انتخاب الرئيس ومجلس الأمة الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا، لافتا إنه تسلم القانون أمس من النائب جلال الشويهدي.

وأضاف خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي قائلا إن “القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة”.

واعتبر المستشار أن القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي.

وأعرب المستشار صالح، عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على إنجاز هذا العمل، معتبرا أنه أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.