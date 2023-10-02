الكهرباء: نعمل على صيانة محطة في أوباري تضررت من السيول

أخبار ليبيا 24

قالت، الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، إنها بدأت في صيانة الأعطال التي أحدثتها السيول بمحطة أوباري المشروع 66. ك. ف.

وأوضحت الشركة، أن السيول تسبب في تسرب المياه داخل المحطة وحدوث أعطال للقاطع وكذلك لأجهزة الوقاية، مما تسبب في حدوث قطع للأسلاك واحتراقها. وأضافت، أن الفرق الفنية تعمل على إعادة بناءها من جديد وصيانة ما يلزم للتشغيل.

وتسبب غزارة الأمطار على مناطق جنوب غرب ليبيا في جراء السيول في أوباري، دون تسجيل أضرار بشرية. وأدى سقوط الأمطار الغزيرة إلى انهيار أربعة منازل طينية دون وقوع أي خسائر بشرية، حيث ذكر شهود أن المنازل وانهارت في حي “تيلاقين” هو حي شعبي توجد فيه بيوت مبنية من “الطين”.

وجرى على منصات التواصل الاجتماعي تداول مقاطع فيديو تظهر جريان السيول في أوباري. وأظهر أحد المقاطع المياه وهي تغمر المنازل في حي المشروع الجنوبي، جنوب المدينة.

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تحذيره بأن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار جيدة مساء هذا اليوم على غات يصحبها خلايا رعدية مما تسبب في سيول وجريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة. وقال المركز، في نشرته، إن على الجميع أخذ الحيطة والحذر.