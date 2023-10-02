القابضة تعلن عودة الخدمات إلى شبكة المدار الجديد بمنطقة حي الزهور وصلاح الدين 

أخبارليبيا24

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات اليوم الإثنين عودة الخدمات إلى شبكة المدار الجديد لمناطق في طرابلس.

وأضافت الشركة أن فرق الصيانة نجحت في إصلاح القطع الحاصل في نقطة التجمع بمنطقة حي الزهور، صلاح الدين.

وذكرت القابضة للاتصالات أنه تمت إعادة 25 محطة تابعة لها في منطقة صلاح الدين والخلة إلى العمل بنجاح، وضمان استقرار كافة الخدمات في شبكة المدار الجديد.

وكانت الشركة أكدت تأثر خدمات شبكة المدار الجديد بمدينة طرابلس، بسبب توقف نقطة تجمع بمنطقة حي الزهور، صلاح الدين؛ بالإضافة إلى 25 محطة أخرى تابعة لها في منطقة صلاح الدين والخلة بسبب قطع في مسار الربط لشركة هاتف ليبيا ، وتعمل فرق الصيانة على إصلاح العطل وإعادة المحطات للعمل من جديد.

وأكدت الشركة أنه على كل من يقوم بأعمال حفر ضرورة الحصول على موافقات والتأكد من المخططات حتى لا يتسبب في ضرر لشبكات البنية التحتية.