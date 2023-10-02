الشويهدي: قانوني الانتخابات ينصان على تشكيل حكومة واحدة لا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات

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قال عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، أن قانوني الانتخابات ينصان على تشكيل حكومة واحدة لا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات.

ودعا الشويهدي إلى الانتباه إلى مادتين في قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، وذلك قبل إقرار القانونين في مجلس النواب اليوم الإثنين.

وقال الشويهدي، في جلسة المجلس ببنغازي الإثنين، إن “مجلسي النواب والدولة قاما بالمهام الموكلة إليهما، لكن علينا أن ننتبه قبل إصدار هذه القوانين إلى المادتين (86) و(90) اللتين تنصان بشكل واضح على تشكيل حكومة واحدة لا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات، حتى لا ندخل في فوضى في ظل وجود حكومتين قد تتنازعان حول أحقية تنظيم انتخابات”.

ووافق مجلس النواب بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6) وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.