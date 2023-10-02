السيول تغمر بعض المنازل في ضواحي أوباري

2 أكتوبر، 2023 12:14 ص
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أخبار ليبيا 24

غمرت مياه السيول، اليوم الأحد، بعد فيضان الأودية منازل المواطنين في حي المشروع الجنوبي، جنوب مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا.

وسقط منزل وتضررت بعض المنازل الأخرى بعد دخول المياه إليها، وقطع التيار الكهربائي بسبب دخول المياه لعدد من محطات 66/220 ك.ف، وشرعت الفرق الفنية بالشركة العامة للكهرباء لتقييم الأضرار والبدء في أعمال الصيانة الطارئة لإعادة الكهرباء، كما أتلفت السيول البوابة العسكرية المعروفة بـ 107 كيلو الواقعة بين منطقتي العوينات وأوباري.

وحذرت مديرية أمن أوباري المواطنين وسائقي المركبات من الخروج إلى الطرقات القريبة من الأودية والمنخفضات لارتفاع منسوب مياه الأمطار وجريان الأودية، كما طالب ديوان مجلس الوزراء للحكومة الليبية بالمنطقة الجنوبية المواطنين المسافرين على طريق أوباري – العوينات أخذ الحيطة والحذر  بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت الطريق.

ولا تزال ليبيا تعاني منذ 10 سبتمبر الماضي جراء جريان الاودية بمناطق الجبل الأخضر، وبمدينة درنة وجنوبها ما ادى الى سقوط الالاف الضحايا من وفيات ومفقودين جاري البحث عنهم حتى هذه اللحظة، فضلاً عن أضرار مادية فادحة في الاملاك الخاصة والعامة.

 

 

2 أكتوبر، 2023 12:14 ص
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