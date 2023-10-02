الدبيبة يشدد على التزام الحكومة الوطني تجاه الأهالي في كافة المناطق المنكوبة 

2 أكتوبر، 2023 11:48 م
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أخبارليبيا24 

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين على التزام الحكومة الوطني والتاريخي والديني تجاه الأهالي في كافة المناطق المنكوبة. 

وأكد الدبيبة خلال فعاليات لقاء تعزيز التضامن الوطني لدعم البلديات المنكوبة، بتنظيم فريق الطوارئ والاستجابة السريعة على تنفيذ حزمة من الإجراءات الحكومية العاجلة تحت شعار “سند وطن”. 

وقال :”إن الإجراءات الحكومية ستشمل الإيواء وتلبية احتياجات المواطنين المختلفة الصحية والعلاجية والخدمية والمصرفية، وتقديم دعم مستمر لذوي الشهداء بضمان حصول أحد الأقارب على فرصة الذهاب للحج والعمرة”. 

وأضاف الدبيبة أن إجراءات الحكومة للمناطق المتضررة تتمثل في صرف المعاشات الأساسية للمتقاعدين ومنحة الزوجة والأبناء، وتوفير العلاج للمتضررين بالداخل والخارج حسب ما تتطلبه الحالة. 

واستمع الدبيبة خلال الجلسة الحوارية، إلى الأعمال التي قدمتها فرق الإنقاذ والمساعدة من مختلف الجهات في مدينة درنة والمناطق المتضررة، كلٌّ حسب اختصاصه. 

2 أكتوبر، 2023 11:48 م
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