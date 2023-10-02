الدبيبة وشكشك يبحثان خطوات استكمال الوحدات السكنية في درنة

أخبار ليبيا 24

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الخطوات المزمع اتخاذها لاستكمال الوحدات السكنية ببلدية درنة عن طريق جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية مالك المشروع، وفق منصة حكومتنا.

وعقد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعًا مع شكشك ورئيس الفريق الحكومي للاستجابة السريعة والطوارئ وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي لمتابعة الإجراءات الحكومية بشأن المناطق المنكوبة، جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة “دانيال” التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا في 10 سبتمبر الجاري.

وقدم التومي خلال الاجتماع موقفًا عامًا حول خطة العمل الجاري تنفيذها، والتي ترتكز في المرحلة الحالية على قطاعي الصحة والتعليم، من خلال الاهتمام بالمراكز الصحية والمستشفيات والمدارس والجامعات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة توريد مساكن جاهزة عن طريق صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لإيجاد حلول عاجلة للمواطنين، مشيرة إلى أن الحضور أكدوا ضرورة شفافية الإجراءات وسلامتها، وعدم استغلال هذه المحنة في أي إجراءات غير قانونية.

وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ومديرو إداراتي الرقابة على القطاع السيادي والشركات.