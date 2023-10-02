الحكومة الليبية برئاسة حماد تدين تفجير مقر أمني في أنقرة

أخبار ليبيا 24

دانت الحكومة الليبية برئاسة، أسامة حماد، التفجير الإرهابي الذي طال مدخل مبنى مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة التركية أنقرة.

ووصفت الحكومة، في بيان، هذا العمل الذي أسفر عن إصابة شرطيين من عناصر الأمن التركية بالجبان، مؤكدة أن الإرهاب الذي يستهدف المؤسسات التشريعية، والتنفيذية، والأجهزة الأمنية، والمدن الآهلة بالمدنيين لا يمكن مواجهته إلا بتنسيق دولي لتجفيف منابعه والقضاء على موارد تمويله، وإلا سيكون يدًا ضاربة تستهدف العمق الاستراتيجي لاستقرار العالم، ويقوض جهود السلم والاستقرار العالميين.

وشددت على أن الإرهاب لا دين، ولا جنسية، ولا وطن له، وأن مسؤولية مواجهته هي مسؤولية جماعية تتطلب شراكة جادة من أفراد المجتمع الدولي لمكافحته، وتظافر الجهود للقضاء عليه.

وأشارت، إلى تضحيات الشعب الليبي الهائلة التي دفعت لاجتثاث الإرهاب في معركة شهد العالم على جديتها، وذلك بعزم من القوات المسلحة العربية الليبية، التي واجهته ببسالة نيابة عن الليبيين والعالم.

وأكدت الحكومة أنها لن تدخر جهدًا لدعم أي تنسيق بين السلطات الليبية والحكومة التركية في سبيل القضاء على هذه الآفة، التي تعبث فسادًا في الأرض وتهدد الإنسانية.