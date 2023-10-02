البرهان يؤكد أنّ الجيش يحارب المرتزقة

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أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال زيارة تفقدية للفرقة التاسعة عشرة مشاة بالولاية الشمالية؛ أنّ الجيش يخوض قتالا مع «مرتزقة من كل الاتجاهات» استعانت بهم قوات الدعم السريع» على حد تعبيره.

ويعتبر البرهان، أن السلام لا يمكن لأحد أن يرفضه، مشترطًا أن يكون السلام يحفظ للبلد كرامته وعزته وسيادته، على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق.. أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، أنّهُ إنه لم يطلب دعمًا عسكريًّا خلال جولته الإقليمية الأخيرة.

ووفقًا لما نقلته رويترز، فإن البرهان يفضل الحل السلمي للصراع في السودان، لافتًا إلى أنه طلب من دول الجوار التوقف عن إرسال المرتزقة بحسب الوكالة.

البرهان قال في وقتٍ سابق إن الحرب الدائرة في بلاده قد تتسبب في «تفتت السودان» و«تصيب وحدته في مقتل»، على حد قوله.

وقال البرهان في تصريحات من بورتسودان إن الشرطة السودانية جاهزة لتأمين المرحلة المقبلة وتستعد لما بعد الحرب، وفقًا لوكالة الشرق الأوسط.