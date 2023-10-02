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الاتحاد الليبي لكرة القدم يعلن انطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم يوم 23 أكتوبر القادم

2 أكتوبر، 2023 6:05 م
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في بيانٍ رسمي أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، الاثنين، بأن الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم 2023-2024م، سينطلق في الـ23 من أكتوبر الجاري.
وقال اتحاد الكرة خلال البيان، بأن التوقف الذي حصل كان جراء الفاجعة التي مرت على ليبيا بالكامل مما أدى إلى تأجيل مسابقات الدوري والكأس.
وفي ذات السياق منح اتحاد الكرة فرصةً استثنائية مدتها 7 أيام  للأندية من أجل تسجيل اللاعبين المحليين للموسم الرياضي 2023-2024م
2 أكتوبر، 2023 6:05 م
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