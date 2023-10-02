الاتحاد الليبي لكرة القدم يعلن انطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم يوم 23 أكتوبر القادم

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الأهلي بنغازي يودع دوري أبطال أفريقيا
1 أكتوبر، 2023 11:20 م
بالوتيلي: هذه الموهبة العربية أفضل فنيا من نيمار
1 أكتوبر، 2023 8:22 م
فريقا الهلال وأبوسليم يتأهلان إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية .
1 أكتوبر، 2023 9:37 ص
وزيرة السعادة التونسية.. أٌنس جابر تحقق لقب بطولة الصين المفتوحة للتنس
30 سبتمبر، 2023 7:40 م
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