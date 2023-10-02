الأعلى للدولة يناقش تداعيات كارثة درنة والمناطق المنكوبة بالشرق الليبي 

أخبارليبيا24

ناقش المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، تداعيات كارثة درنة والمناطق المنكوبة بالشرق الليبي.

واستعرض المجلس خلال جلسته العامة ما سببته الفيضانات العارمة من كوارث جسيمة في الأرواح والممتلكات.

وتابع المجلس ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الحكومة للتخفيف من معاناة المنكوبين ومتابعة شؤون النازحين وتسهيل معاملاتهم الإدارية وسد احتياجاتهم اليومية.

وبحث المجلس القوانين الانتخابية التي توصلت إليها اللجنة المشتركة 6+6 وسبل الدفع بالعملية السياسية للوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.