الأرصاد الجوية تجدد تحذيرها من جريان السيول في غات

أخبار ليبيا 24

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تحذيره بأن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار جيدة مساء هذا اليوم على غات يصحبها خلايا رعدية مما تسبب في سيول وجريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وقال المركز، في نشرته، إن على الجميع أخذ الحيطة والحذر.

وأضاف، أن فرصة الأمطار لازالت قائمة على بعض شرق ليبيا خاصةً المناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر والمناطق الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة الكفرة وتازربو.

وذكر، أن من المحتمل سقوط أمطار خفيفة اليوم على سرت وتشمل يوم الغد بعض المناطق الممتدة من الخمس إلى سرت خاصة مصراتة.

سيول أوباري

وانهارت أربعة بيوت جراء السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة في أوباري بجنوب غرب ليبيا، دون تسجيل أضرار بشرية، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ.

وقال الجهاز، فجر اليوم الإثنين، إن سقوط الأمطار الغزيرة أدى إلى انهيار أربعة منازل دون وقوع أي خسائر بشرية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على حصر الأضرار وتقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين.

وذكر شهود أن المنازل وانهارت في حي “تيلاقين” هو حي شعبي توجد فيه بيوت مبنية من “الطين”.

وجرى على منصات التواصل الاجتماعي تداول مقاطع فيديو تظهر جريان السيول في أوباري. وأظهر أحد المقاطع المياه وهي تغمر المنازل في حي المشروع الجنوبي، جنوب المدينة.

تحذير

وحذرت، مديرية أمن أوباري المواطنين وسائقي المركبات، من الخروج إلى الطرقات القريبة من الأودية والمنخفضات لارتفاع منسوب مياه الأمطار وجريان الأودية، خاصة على الطريق الرابط بين أوباري وغات.

كما وجّه، ديوان مجلس وزراء الحكومة الليبية بالمنطقة الجنوبية، تنبيها عاجلا للمواطنين بعدم الاقتراب من مجرى الأودية القريبة من أوباري.

وكلّف الديوان فرق الشركة العامة للكهرباء بالتوجه إلى المدينة وإعادة التيار الكهربائي والوقوف على الأعطال الفنية وفصل الكهرباء عن الأسلاك المكشوفة حفاظا على ارواح المواطنين.