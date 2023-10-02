استقرار أسعار النفط بعد تكبدها لخسائر الأسبوع الماضي

أخبار ليبيا 24

استقرت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد أن تكبدت خسائر في نهاية الأسبوع الماضي، مع عودة تركيز المستثمرين إلى توقعات إمدادات عالمية ضيقة، بينما استعاد اتفاق اللحظة الأخيرة الذي تجنب إغلاق الحكومة الأمريكية بعض الرغبة في المخاطرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 17 سنتا بما يعادل 0.18 بالمئة إلى 92.37 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 90 سنتا يوم الجمعة.

وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر على انخفاض سبعة سنتات عند 95.31 دولار للبرميل عند انتهاء أجل العقد يوم الجمعة.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا، أو 0.29 بالمئة، إلى 91.05 دولار للبرميل، بعد أن خسرت 92 سنتا يوم الجمعة.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 30 بالمئة في الربع الثالث بفعل توقعات بعجز واسع في إمدادات الخام في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات إضافية في الإمدادات حتى نهاية العام.

وقالت، أربعة مصادر في أوبك+، وفقا لرويترز، إن من غير المرجح أن تعدل منظمة البلدان المصدرة للبترول مع روسيا وحلفاء آخرين، أو أوبك+، سياستها الحالية لإنتاج النفط عندما تجتمع لجنة تسمى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة يوم الأربعاء.