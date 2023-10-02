إنتاج النفط في ليبيا يسجل مليونا و208 آلاف برميل

2 أكتوبر، 2023 1:59 م
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حقل "الفارغ"
حقل "الفارغ"

أخبار ليبيا 24

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، أن إنتاج الخام في ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ مليونا و208 آلاف برميل يوميا.

ويعكس معدل أمس ارتفاعا، مقارنة بإنتاج 10 سبتمبر الماضي، الذي سجل مليونا و207 آلاف برميل.

وقفزت أسعار النفط العالمية فوق مستوى الـ92 دولارا للبرميل في 13 سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ عشر أشهر تقريبا، مدفوعة باضطرابات في الإمدادات، ومخاوف بشأن الإنتاج النفطي في ليبيا في أعقاب العاصفة “دانيال”.

وأرجع محللون ارتفاع الأسعار إلى الفيضانات المدمرة في ليبيا التي أوقفت صادرات النفط بشكل موقت.

2 أكتوبر، 2023 1:59 م
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