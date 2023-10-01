وصفهم بالبلهاء.. مدفيديف: الغرب يدفع روسيا نحو حرب عالمية ثالثة

1 أكتوبر، 2023 8:33 م
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اخبار ليبيا 24 – متابعات

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من أن روسيا ستعتبر المدربين البريطانيين والمصانع الألمانية أهدافا مشروعة لها إن استمرت برلين ولندن بتأجيج النزاع في أوكرانيا.

وفي تعليقه على دعوة رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني ماري أغنيس شتراك زيمرمان تزويد كييف بصواريخ “Тaurus”،

كتب مدفيديف: “يقولون إن هذا يتفق مع القانون الدولي.. حسنا، في هذه الحالة ستكون الهجمات على المصانع الألمانية التي تصنع فيها هذه الصواريخ متوافقة تماما مع القانون الدولي أيضا”.

وعن اقتراح وزير الدفاع البريطاني غرانت شيبس نقل تدريب العسكريين الأوكرانيين إلى الأراضي الأوكرانية،

أضاف مدفيديف: “يعني ذلك جعل مدربيهم هدفا مشروعا لقواتنا، مع فهم أنه سيتم القضاء عليهم بلا أي رحمة، وليس كمرتزقة بل بصفتهم خبراء بريطانيين تابعين لحلف “الناتو”.

وختم بالقول: “ومع ذلك، فإن هؤلاء البلهاء يدفعوننا بقوة نحو حرب عالمية ثالثة”.

1 أكتوبر، 2023 8:33 م
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