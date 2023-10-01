مقرها درنة..الحكومة الليبية تنشئ هيئة متخصصة بالصحة النفسية 

أخبارليبيا24

قررت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد اليوم الأحد إنشاء هيئة متخصصة بالصحة النفسية تسمى “الهيئة الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي”.

ونص قرار الحكومة على أن تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون تبعيتها لوزارة الصحة.

وأكدت الحكومة في قرارها على أن يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة درنة، وتركز اهتمامها بالدرجة الأولى على تقديم الدعم والعلاج النفسي والاجتماعي لأهالي الكوارث الطبيعية حال حدوثها، خاصة السيول والفيضانات التي ضربت درنة والمدن والمناطق المتضررة.