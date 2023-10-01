مقتل شخصان إثر انفجار في مبنى عسكري بدمشق

أخبار ليبيا 24

قُتل شخصان جراء ثلاث انفجارات وقعت في مبنى عسكري بريف دمشق الغربي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أكد في بيانٍ «سمع دوي 3 انفجارات عنيفة بعد منتصف ليل السبت – الأحد، وقعت في مبنى يتبع للفرقة الرابعة والحرس الثوري الإيراني في قرى الأسد بريف دمشق الغربي»

وفي وقتٍ سابق… قُتل 25 بينما أصيب 42 في اشتباكات بين مسلحين محليين وجماعات موالية للنظام السوري في ريف دير الزور.

المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أفاد في بيانٍ أن الهدوء عاد إلى قرى وبلدات ريف دير الزور، بعد استعادة قوات سوريا الديمقراطية قسد السيطرة على بلدة ذيبان المقابلة للميادين على الضفة الغربية لنهر الفرات.

كما أشار بيان المرصد على انتشار قوات عسكرية تابعة لـ«قسد» في المناطق التي شهدت يوم أمس اشتباكات وهجمات للمسلحين المحليين على مواقع عسكرية، وفق البيان.

وفي وقتٍ سابق.. تعرض 4 أشخاص لإصابات؛ جراء استهدافهم بطائرتين مسيرتين لموقع عسكري تابع للقوات الحكومية السورية في محيط بلدة السقيلبية بريف حماة.