مفوضية اللاجئين تؤكد نزوح أكثر من 40 ألف شخص جراء السيول في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن تقديرها أعداد النازحين جراء السيول والفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا يصل لأكثر من 40 ألف شخص، من بينهم 30 ألفًا من مدينة درنة وحدها التي تعد الأكثر تضررًا من العاصفة “دانيال” التي ضربت المنطقة في 10 سبتمبر الجاري.

وأكدت المفوضية في تقرير نشرته عبر موقعها على الإنترنت نزوح أكثر من 40,000 شخصٍ في شمال شرق البلاد، بما في ذلك 30,000 في درنة وحدها، مشيرة إلى أنها توسع نطاق عملياتها من أجل الاستجابة إلى الاحتياجات المتنامية بسرعة لعشرات آلاف النازحين داخليًا واللاجئين وسواهم من الأشخاص المتضررين نتيجة السيول المدمرة.

وأوضحت المفوضية أن فرق العمل التابعة لها في ليبيا بدأت بتوزيع المواد الإغاثية، مثل البطانيات، وحزم أدوات الطهي، والمصابيح الشمسية، والأغطية البلاستيكية، بعد ثلاثة أيامٍ من وقوع الفيضانات؛ ما إن أتيحت إمكانية الوصول إلى المناطق الأكثر تضررًا في شرق البلاد.

ورصدت المفوضية معاناة عدد من الناجين من الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة ودمرت قلب المدينة وألقته في البحر، فضلًا عن آلاف الضحايا ما بين قتلى ومفقودين الذين خلفتهم العاصفة في أسوأ كارثة إنسانية لم يشهدها التاريخ الحديث لليبيا.