مرسيط: تجهيز فريق طوارئ للتوجه إلى غات والعوينات تحسبًا لأي طوارئ 

أخبارليبيا24

قال المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط، إنه تم تجهيز فريق طوارئ للتوجه الى مدن الجنوب الغربي، غات والعوينات تحسباً لأي عمليات طوارئ بالمناطق المذكورة.

وأوضح مرسيط لـ”أخبار ليبيا 24″ السبت، أن العمل مستمر في مدينة درنة ومدن ومناطق الجبل الأخضر شرق البلاد.

وأكد المتحدث باسم المركز أن الفرق انتشلت ثلاثة جثامين من درنة، مشيراً إلى أنه تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لـ 28 حالة.

وأضاف مرسيط، أن دعم المستشفيات مستمر بالمدن والمناطق المتضررة، فضلاً عن نشر نقاط مستشفيات ميدانية.