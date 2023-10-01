مرسيط: تجهيز فريق طوارئ للتوجه إلى غات والعوينات تحسبًا لأي طوارئ 

1 أكتوبر، 2023 8:17 ص
3

أخبارليبيا24 

قال المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط، إنه تم تجهيز فريق طوارئ للتوجه الى مدن الجنوب الغربي، غات والعوينات تحسباً لأي عمليات طوارئ بالمناطق المذكورة. 

وأوضح مرسيط لـ”أخبار ليبيا 24″ السبت، أن العمل مستمر في مدينة درنة ومدن ومناطق الجبل الأخضر شرق البلاد. 

وأكد المتحدث باسم المركز أن الفرق انتشلت ثلاثة جثامين من درنة، مشيراً إلى أنه تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لـ 28 حالة. 

وأضاف مرسيط، أن دعم المستشفيات مستمر بالمدن والمناطق المتضررة، فضلاً عن نشر نقاط مستشفيات ميدانية. 

1 أكتوبر، 2023 8:17 ص
3

المزيد من الأخبار

رئاسة أركان الجيش الليبي تختتم المرحلة النهائية من تمرين الأمن البحري .

1 أكتوبر، 2023 9:07 ص

حرس السواحل ينقذ 110 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ الخمس 

1 أكتوبر، 2023 8:23 ص

جهاز الإسعاف والطوارئ يرفع حالة الطوارئ بكل فروعهم في الجنوب الغربي

30 سبتمبر، 2023 11:52 م

وزارة نفط الدبيبة : تقارير الفساد تؤثر على الاستثمار في القطاع

30 سبتمبر، 2023 10:21 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى