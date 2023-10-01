فريقا الهلال وأبوسليم يتأهلان إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية .

نجح كل من فريق الهلال وفريق أبوسليم الليبيان في انتزاع بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية للأندية بعد فوزهم على كل من “رايون سبورت” الرواندي و “كمبالا سيتي” الأوغندي في دور الـ32.

وتأهل فريق الهلال بركلات الترجيح بعد تعادله الإيجابي مع الفريق الرواندي بهدف لمثله ، و تأهل فريق أبوسليم كذلك رغم خسارته بهدفين مقابل ثلاثة أمام الفريق الأوغندي ،ضامناً بذلك نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت لصالحه .

هذا ويواجه فريق الأهلي بنغازي ممثل ليبيا في بطولة دوري أبطال أفريقيا فريق “ايسك ميموزا” العاجي في إياب الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا .