شركة الكهرباء تواصل أعمال صيانة الشبكة في درنة

1 أكتوبر، 2023 8:50 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، انتهاء بعض أعمال الصيانة والإصلاحات داخل مدينة درنة.

وقالت الشركة إن فنيي فرق الصيانة ركبوا صندوق توزيع 400A في مستشفى الوحدة العربية التعليمي بالمدينة، وجرى ربطه بكابل 240 ض م.

وأيضا تم شحن الصندوق من المحطة المصدر، وتركيب 3 قصاصات وقنطرتين ومحول، للتجهيز لتركيب المحول، مشيرا إلى اختبار 3 كوابل جهد 11، وتحديد العطب في كابلين، بينما كان الكابل الثالث سليما.

وأمس السبت، عملت فرق الصيانة للجهد المتوسط في إجدابيا والجبل الغربي على فك محول معطوب بمحطة وسط درنة “سعة 20 ك ف أ” وجهد “30/11 ك.ف”.

و أشارت الشركة، إلى فك محول جهد بالمحطة نفسها من قِبل فرق الصيانة في طرابلس والغربية، وإرساله إلى محطة الصناعية “30 ك.ف”، لتركيبه بها، بعد التأكد من صلاحيته واختباره.

 

1 أكتوبر، 2023 8:50 م
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