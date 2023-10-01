سفير الفاتيكان في ليبيا يعزي في ضحايا الإعصار دانيال

أخبار ليبيا 24

قدم سفير الفاتيكان في ليبيا، سافيو تاي هون، تعازيه وتعاطفه مع أهالي ضحايا كارثة عاصفة دانيال المدمرة.

واستقبل وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، ظهر اليوم سفير الفاتيكان، وتطرق اللقاء إلى سبل دعم العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا والفاتيكان وإمكانية استمرارها وتطويرها.

وقدم الوزير إلى سفير الفاتيكان والوفد المرافق له الشكر على زيارتهم لتقديم التعازي للدولة الليبية وأهالي الضحايا.

وأكد الحويج حرص الدولة الليبية للتعاون وتطوير العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين من أجل السلام والأخوة الإنسانية.

وعقب إعصار دانيال، أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن عميق حزنه لخسارة الأرواح والدمار الذي تشهده ليبيا، باعثًا بتعازيه للشعب الليبي ولذوي الضحايا.

وكتب بابا الفاتيكان، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للباباوية: “إنه يشعر بعميق الحزن والأسى لفقدان آلاف الأشخاص جراء الدمار الهائل الذي سبَّبته الفيضانات المدمرة في ليبيا”.