سفير الاتحاد الأوروبي الجديد يبدأ مهامه في ليبيا

1 أكتوبر، 2023 9:38 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا الإيطالي نيكولا أورلاندو بدء مهمته في ليبيا اليوم الأحد، معربًا عن امتنانه بتمثيل التكتل في ليبيا.

وفي تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس” قال أورلاندو: “أبدأ اليوم مهامي كسفير للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. إنني أشعر بالامتنان ويشرفني تمثيل الاتحاد الأوروبي في هذا البلد”.

وفي مطلع الشهر الماضي وافقت حكومة الوحدة الوطنية على تعيين الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو سفيرًا للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خلفًا للمالطي تشارلز صيلبا، وذلك بعدما رفضت في البداية تعيينه.

وقبل تكليفه بهذه المهمة شغل أورلاندو منصب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية إلى ليبيا التي استمر فيها لمدة عامين.

 

1 أكتوبر، 2023 9:38 م
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