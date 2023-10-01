رئاسة أركان الجيش الليبي تختتم المرحلة النهائية من تمرين الأمن البحري .

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بحكومة الوحدة، اختتام المرحلة النهائية “LIVEX“ لتمرين الأمنالبحري “السيبورد 23“، قبالة سواحل مدينة أوجوستا الإيطالية، بتنظيم مشترك بين دولتي ليبيا و إيطاليا.

وشارك في التمرين بَحريات دول مبادرة 5+5 دفاع التي تضمّ كل من ليبيا و الجزائر و فرنسا و إيطاليا و مالطاوالمغرب وإسبانيا وتونس.

وتضمنت التمارين محاضرات وورش عمل ، وتنفيذ تمرينات بحث وإنقاذ، واقتحام لسفن مشبوهة، ومناورات بحرية، ومكافحة لهجوم إرهابي، وعرض تشكيلات بحرية لكبار الزوار، وتدريبات ليلية لضباط المخابرة.

ويأتي هذا التمرين في إطار تنفيذ الأنشطة البحرية ضمن مخطط العمل متعدد الأطراف لسنة 2023 لمبادرة5+5 دفاع، لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات بالمجال البحري، وتطوير التعاون الإقليمي لمواجهة التحدياتوالتهديدات الأمنية المشتركة.