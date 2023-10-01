حكومة الوحدة تدين الهجوم على أحد المقرات الأمنية بالعاصمة التركية

أخبار ليبيا 24

دانت حكومة الوحدة الوطنية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرا أمنيا في أنقرة، صباح اليوم الأحد، مؤكدة تضامنها الكامل مع تركيا في مواجهة الإرهاب.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان عن إدانة واستنكار دولة ليبيا الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة، واستهدف مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية، والذي أسفر عن إصابة ضابطي شرطة.

وأكدت الوزارة على تضامن ووقوف دولة ليبيا مع جمهورية تركيا الشقيقة في جهودها لمواجهة الإرهاب، مجددة التأكيد على موقف ليبيا الثابت الرافض للإرهاب بأشكاله كافة، كما عبرت الوزارة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة شرطيين بجروح طفيفة، ومقتل انتحاري والقبض على آخر في هجوم بالقنابل قرب مقر وزارة الداخلية التركية في وسط العاصمة أنقرة.