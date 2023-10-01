حرس السواحل ينقذ 110 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ الخمس 

أخبارليبيا24- خاص

أنقذ جهاز حرس السواحل وأمن السواحل مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة قبالة شواطئ الخمس شرق طرابلس.

وقال مسؤول مكتب الإعلام برئاسة الأركان العامة طرابلس لـ”أخبار ليبيا 24″ :”بناءً على بلاغ من غرفة عمليات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، قام أفراد الزورق غات التابع لقطاع الأوسط لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية بإنقاذ مهاجرين غير شرعيين”.

وأوضح المسؤول، أن عمليتي الإنقاذ كانت لعدد 110 مهاجر غير شرعي من جنسيات أفريقية، كانوا على متن قاربين مطاطيين.

وأشار إلى أنه تم إنزالهم في نقطة الإنزال بقاعدة الخمس البحرية، وتسليمهم إلى الجهات المختصة بعد تقديم الدعم والمساعدة لهم.