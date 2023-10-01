بسبب تحذيرات الأرصاد.. فرق من طب الطوارئ والدعم تغادر شحات متجهة نحو غات

أخبار ليبيا 24

توجهت فرق طب الطوارئ والدعم التابعة للمركز من طرابلس وشحات وغدامس وسبها، اليوم الأحد، إلى الجنوب الغربي “غات –العوينات”.

وقال المركز في بيان له، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي تحسبا لأي طارئ لتوقعات الأحوال الجوية واستجابة لنداء الإنسانية.

وأوضح المركز أن الفرق انطلقت ليلة أمس السبت بعد استكمال تجهيزها بالإمكانيات والمعدات اللازمة في ساعات متأخرة.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع فرع المركز بالجنوب ومكتب غدامس، لافتا إلى أنه في ذات الوقت انطلقت فرقة من فرق المركز المتمركزة بمدينة شحات ليلتقوا جميعا في مدينتي غدامس والعوينات.

وذلك ضمن التعزيزات والدعم الذي يرسله مركز طب الطوارئ والدعم إلى مدن الجنوب الغربي، حيث ضمّت هذه القافلة العديد من الأطباء من مختلف التخصصات بالإضافة إلى الطواقم الطبية المساعدة، وعدد 40 سيارة إسعاف مجهزة بكامل المستلزمات الطبية اللازمة لمثل هذه الكوارث.

وتتكون الفرقة من عناصر المركز التابعين لفرع طرابلس ولفرع الجنوبية ومكتب غدامس لتلبية نداء الواجب.