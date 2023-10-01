المقريف يتابع مع مراقب تعليم درنة استئناف الدراسة بالمدينة

أخبار ليبيا 24

تابَع وزير التَّربية والتَّعليم عضو الفريق الحكومي للطوارئ والاِستجابة، موسى المقريف، اِستئناف العملية التَّعليمية في بلدية درنة التي تضررت 18 من مدارسها جرَّاء الفيضانات والسيول.

جاء ذلك خلال اِتِّصال هاتفي بِمراقب التَّربية والتَّعليم درنة، عبدالحميد حماد الطيب، حيث اِستمع المقريف إلى إحاطة حَول عودة الدراسة تدريجياً بدءًا بِالمناطق غير المتضرّرة وهي كرسة ومرتوبة وعين مارة.

وأَوضح مُراقب التَّربية والتَّعليم درنة إن الدراسة لم تُستأنفْ اليوم الأحد في المؤسسات التعليمية الواقعة في وسطِ البلاد حتى الانتهاء من حصر تلاميذ المؤسسات المتضرّرة وتوزيعهم على غير المتضررة.

وأشار إلى جهودهم في إخلاء المؤسسات التعليمية من أطقم الإغاثة والإنقاذ والطبية ووضعهم في مدرسة واحدة، لِيتمَّ تنظيف المؤسسات التعليمية وتهْيئتها لعودة أبناءنا التلاميذ والطلاب للدراسة فيها.

وحثَّ المقريف بضرورة سرعة حصر نسخ الكتاب المدرسي التي تضررت وإحالتها لِمركز المناهج التَّعليمية والبحوث التربوية لِيتولى توفير بديل عنها، كما وجه بضرورة الاهتمام بحصر الأضرار التي أصابت الأرواح من تلاميذ وطلاب ومعلمين وعاملين في قطاع التعليم.

ووجّه المقريف بِضرورة اِستيعاب مدارس التعليم الخاص في درنة لِتلاميذ وطلاب المؤسسات التعليمية العامة المتضررة دون قيد أو شرط ومجاناً، مشيراً إلى جاهزية برامج التوعية والتهيئة النفسية التي أعدتها إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي ليتم تقديمها للتلاميذ والطلاب في درنة وغيرها من البلديات المتضرّرة.

واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (608) والمتضمن إعطاء الإذن لِمصلحة المرافق التعليمية لِلتعاقد على صيانة 117 مؤسسة ومرفق تعليمي في البلديات المنكوبة.

يُشار إلى أن عدد المرافق والمؤسسات التعليمية المتضررة في بلدية درنة هي مكتب التفتيش التربوي إضافة إلى 18 مؤسسة تعليمية.