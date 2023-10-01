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الشرق الأوسط : مقترح أميركي بتوحيد جهود الليبيين لإعمار درنة.

1 أكتوبر، 2023 11:04 ص
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نشرت صحيفة الشرق الأوسط عبر موقعها الرسمي ، تقريراً تقول فيه بأن حكومتي “الوحدة و “الاستقرار” تجاهلتا مقترحاً أمريكياً بخصوص إعمار مدينة درنة.
وقالت الصحيفة بأن المبعوث الأمريكي لليبيا “نورلاند” اقترح إنشاء الهياكل التي تجمع السلطات من جميع أنحاء البلاد معاً، فيما يتعلق بإعادة الإعمار للاتفاق على النفقات ذات الأولوية، وضمان تخصيص الأموال بأكثر فاعلية وبشكل صحيح .
وحث نورلاند في بيانه، مساء الجمعة، السلطات الليبية على  تشكيل الهياكل الموحدة، بدلاً من إطلاق جهود منفصلة، والتي تمثل الشعب الليبي دون تأخير.
وفي ذات السياق كانت حكومة “حمّاد” قد دعت في وقتٍ سابق إلى تنظيم مؤتمر دولي بخصوص إعادة إعمار درنة بمشاركة دول إقليمية ودولية.
1 أكتوبر، 2023 11:04 ص
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