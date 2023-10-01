الشرق الأوسط : مقترح أميركي بتوحيد جهود الليبيين لإعمار درنة.

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الحكومة الليبية تُكرّم الفريق الفرنسي المشارك في جهود الإنقاذ بدرنة
1 أكتوبر، 2023 10:32 ص
تفجير إرهابي في العاصمة التركية أنقرة .
1 أكتوبر، 2023 9:55 ص
رئاسة أركان الجيش الليبي تختتم المرحلة النهائية من تمرين الأمن البحري .
1 أكتوبر، 2023 9:07 ص
مناطق مختلفة بالعاصمة.. قصف متبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع
30 سبتمبر، 2023 7:43 م
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