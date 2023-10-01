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الشؤون الاجتماعية فرع غات يقدمون المساعدات لمتضرري بلدية سوسة.

1 أكتوبر، 2023 12:13 م
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قام عدد من موظفي فرع الشؤون الاجتماعية غات، بتقديم المساعدات والخدمات للمواطنين ببلدية سوسة، والمشاركة في عملية التنظيم وحصر الأضرار بالبلدية وتوزيع الاغاثة وغيرها من الأعمال الأخرى.

 

وثمن وزير الشؤون الاجتماعية  بالحكومة المكلفة من النواب هذه الجهود التي تؤكد على التواصل بين فروع الشؤون الاجتماعية في كافة أنحاء ليبيا، والمساهمة الإيجابية للنهوض بالقطاع في كافة البلديات، وتبادل الخبرات خاصة مما يجيدون العمل في وقت الأزمات والكوارث الطبيعية.

1 أكتوبر، 2023 12:13 م
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