الدبيبة يوجه بتكليف فرق إنقاذ للتوجه إلى غات عقب ورود أنباء عن حدوث فيضانات 

أخبارليبيا24

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته بتكليف فرق إنقاذ للتوجه إلى بلدية غات عقب ورود أنباء عن احتمال حدوث فيضانات نتيجة السيول.

وأصدر الدبيبة تعليماته لمدير مركز طب الدعم والطوارئ، باتخاذ الإجراءات العاجلة بتكليف فرق إنقاذ ومساندة للانتقال إلى بلدية غات لتقديم المساعدة في حال حدوث فيضانات.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التنسيق مع رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي.

وحذر الناطق باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية محي الدين علي، الجمعة، سكان غات وما حولها من جريان بعض الأودية بسبب السحب الرعدية الممطرة.

وقال علي في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ :”تم وصد خلايا من السحب الرعدية الممطرة على أقصى مناطق الجنوب الغربي، مما يتسبب في جريان بعض الأودية”.

وأوضح الناطق باسم المركز أن هناك بعض الأودية مرتبطة بالجزائر، والأمطار هناك تؤثر على جريان الأودية في غات وما حولها.