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الحكومة الليبية تُكرّم الفريق الفرنسي المشارك في جهود الإنقاذ بدرنة

1 أكتوبر، 2023 10:32 ص
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كرمت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من قبل النواب يوم السبت، الفريق الفرنسي المشارك فور انتهاء مهامه في الإنقاذ وانتشال الضحايا بمدينة درنة، إضافة لتجهيز مستشفى ميداني متكامل بالمدينة فور وقوع الكارثة.

 

ونقلت الوزارة شكر وتقدير رئيس وزراء الحكومة الليبية – رئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حماد وأهالي مدينة درنة للجمهورية الفرنسية حكومة وشعبًا على وقفتهم الإنسانية مع الشعب الليبي في محنته، وتقديره لجهود فريق الإنقاذ الفرنسي وذلك بعد انتهاء مهامه بدرنة وعودته لبلاده.

1 أكتوبر، 2023 10:32 ص
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