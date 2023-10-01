البيوضي لـ”الدبيبة“: وهم حكومتك لادين له

1 أكتوبر، 2023 11:19 م
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أخبار ليبيا 24  

هاجم الناشط السياسي سليمان البيوضي، رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، قائلا: “الدبيبة مشي لقطر وسيب ليبيا غارقة والدنيا كلها تحذر من كارثة، ووزيره ومدير مركز الأرصاد الجوي متعه والإعلام الموازي يقولوا الأمور طيبة”.

وقال البيوضي، في منشور عبر فيسبوك: “ملعب طرابلس على أساس بيصينوه في 3 شهور خش في 3 سنوات ومش معروف امتى بيتم، لأنه واضح مطول، وتو بيجرو بينا على أساس تموا ملعب النهر، كلا هالحكومة جو مزبوط وفعلا اطبق في مثل (بعد اتخذ دار بندقه)”.

وأضاف “مثلا الدبيبة مشي لقطر وسيب ليبيا غارقة والدنيا كلها تحذر من كارثة، ووزيره ومدير مركز الأرصاد الجوي متعه والإعلام الموازي يقولوا الأمور طيبة، واليوم يهدرز على غات على أساس عملية استباقية وبيحموا المدنيين بعد ما راح ربع أهل درنه من السيل، يا عليك كلالي وفعلا الوهم لا دين له.

1 أكتوبر، 2023 11:19 م
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