الأهلي بنغازي يودع دوري أبطال أفريقيا

أخبار ليبيا 24

ودع فريق الأهلي بنغازي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته أمام أسيك ميموزا الإيفواري بهدف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما في أبيدجان مساء اليوم الأحد، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة.

وكان يكفي الأهلي بنغازي الفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة لكي يتأهل إلى دور المجموعات، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس بالتعادل السلبي.

وأحرز أسيك ميموزا أول أهدافه عن طريق موفوسي في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، وأحرز سالم روما هفوة دفاعية ليحرز هدف التعادل في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 38 أخطأ الوحيشي في الخروج من مرماه لالتقاط كرة عالية لتجد موفوسي الذي سدد في الشباك الخالية من الحارس محرزًا الهدف الثاني لأسيك ميموزا لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هداف لصالح الفريق الإيفواري.