استطلاع | غالبية الآراء المشاركة تؤكد أن تسجيل السفيرة الليبية في بلجيكا أمل الجراري حقيقي

أخبار ليبيا 24

بعد تسريب تسجيلٍ صوتي لها ، طلبت فيه تحويل مبلغ 200 ألف يورو من حساب وزارة الصحة إلى حسابها الخاص ،طالب مجموعة من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفتح تحقيق ضد السفيرة الليبية في بلجيكا أمل الجراري.

وكانت الجراري قد أوقفت قبل أشهر من قبل هيئة الرقابة الإدارية وتم إحالتها للتحقيق على خلفية إرسالها مبلغاً يقدر بـ300 ألف يورو إلى حساب ابنها الخاص .

وكشفت تقارير صحفية عن قيام الجراري بتحويل مبالغ مالية ضخمة تُقدر بمئات الآلاف يورو لشركة تجارية مملوكة لابنها، وعلى إثر ذلك تم التحقيق معها في العاصمة طرابلس بتهمة الفساد.

وبحسب ما أفادت صحيفة “اكتيو” البلجيكية، فقد أدت بعض عمليات التحويل هذه إلى فتح تحقيق قضائي، حيث يتعلق الأمر بتحويل أموال من حساب السفارة إلى شركة بلجيكية ليتم إرساله بعد ذلك إلى الشركة الألمانية “”A.A.Agar Trade لشراء أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي.

وأضافت الصحيفة أن الأموال لم تصل إلى وجهتها، مما أثار الشكوك في الاختلاس على حساب السفارة.

وعلى إثر ذلك جمد مكتب المدعي العام البلجيكي حسابات الشركة، لكنه استرد جزء من المبلغ فقط، وأجريت تحويلات أخرى بلغ مجموعها 500 ألف يورو، مباشرة إلى شركة الابن الألمانية لشراء معدات طبية.

وأكد مكتب المدعي العام في بروكسل هالي فيلفوردي وجود القضية للاشتباه في الاحتيال (أو السرقة) لكنه تحفظ فى نشر أي معلومة حفاظا على سير القضية.

بدورها قالت المحامية أوليفيا فينيت، إن موكلتها أمل الجراري وابنها “ينفيان بشدة ارتكابهما أي عمل يستحق الشجب على الإطلاق، بما في ذلك اختلاس مزعوم للأموال العامة الليبية”.

ومن جهته أخري، قامت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل بحذف تغريدتها التي نشرت في ديسمبر 2021 والتي كانت تشيد بسفيرتها في بلجيكا أمل الجراري.

وتأتي هذه الخطوة بعد تسريب صوتي منسوب للسفيرة الجراري تتحدث فيه مع آخرين لاختلاس ودائع العلاج.

وفي وقت سابق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب صوتي لسفيرة ليبيا في بلجيكا أمل الجراري أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية.

وخلال التسجيل الصوتي، تطلب فيه سفيرة ليبيا في بلجيكا أمل الجراري من إحدى صديقاتها (اسمها نادين) بناء على طلب من المراقب المالي في السفارة (اسمه عبدالسلام)، فاتورة وهمية باسم فتاة مصابة بالسرطان لتتمكن من منحها الأموال بطريقة تجنبها الملاحقة القانونية.

وبعد تداول التسريب الصوتى لاختلاسها أموال الدولة بفواتير مزورة، قامت سفيرة ليبيا لدى بلجيكا “أمل الجراري” بإغلاق حسابها على منصة “X” .

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “برأيك هل ستصل التحقيقات في كارثة انهيار سد درنة لنتائج ملموسة ؟”.

الرأي العام

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. ما الذي سيفصل في صحة التسجيل المسرب لسفير ليبيا في بلجيكا أمل الجراري من عدمه بشأن قضية فساد مالي، ولماذا تم إيقافها وعلى أي أساس تمت إعادتها للعمل؟

في حين توقع ما نسبته 80.5% أن التسجيل حقيقي، بينما يري 19.5% أن التسجيل مفبرك .

#أخبارليبيا24 | #ليبيا |#استطلاع | برأيك | ما الذي سيفصل في صحة التسجيل المسرب لسفير ليبيا في بلجيكا #أمل_الجراري من عدمه بشأن قضية فساد مالي، ولماذا تم إيقافها وعلى أي أساس تمت إعادتها للعمل ؟ — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) September 30, 2023

ويقول “نجيب الزوي” حسبي الله ونعم الوكيل فيهم

وأوضح “محمد بوهيبة” ادير تسجيل صوتي ونفرزوا الصوت هي ولا مش هي .

ورد “Shafei R Shafei” على “محمد بوهيبة” التبين واجب وهذا ما أمر به الخالق عز وجل.

ومن جهته، يقول “محمد زياد” المثل يقول ماقالت طق غير حق .

وأكد “أرحيم أرحيم” كلهم فساد وفاسدات كلهم لصوص بدون استثناء

وأضاف “عبد المؤمن” غابت الرجال…..حتى احتلت النساء مكان الشرفاء…حكومة فاسدة .