استئناف الدراسة في المناطق المتضررة

1 أكتوبر، 2023 1:22 م
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أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة عن استئناف الدّراسة صباح اليوم الأحد في 15 بلدية تضررت جراء السيول والفيضانات، بالتوازي مع تواصل أعمال صيانة المؤسسات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن المؤسسات التعليمية غير المتضررة في كرسة ومرتوبة وعين مارة قامت باستقبال طلاب درنة، مؤكدة تواصل عملية حصر التلاميذ وتوزيعهم على المناطق غير المتضررة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم استئناف الدّراسة في جميع المؤسسات التعليمية في بلديات الأبيار، وجردس العبيد، والمرج، ووردامة، والقبة، وعمر المختار، ومعظم المؤسسات التعليمية في بلديات أم الرزم، والأبرق، وسوسة، وشحات، والساحل، والمليطانية، والبيضاء، والقيقب.

وكان حكومة الوحدةقد أصدرت سابقاً قراراً بتخصيص مبلغ 92,815,460 دينار، لصيانة 117 مدرسة ومرفقا تعليميا في 15 بلدية متضررة جراء الفيضانات والسيول.

1 أكتوبر، 2023 1:22 م
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