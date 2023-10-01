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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «الإرهابيين لن يحقّقوا أهدافهم أبداً» حسب قوله.

وأضاف أردوغان خلال كلمته أمام البرلمان اليوم عقب هجوم إرهابي: «الأشرار الذين يهدّدون سلام وأمن المواطنين لم يحقّقوا أهدافهم، ولن يحقّقوها أبداً».

بدورها أكدت الحكومة التركية، مقتل اثنين من الإرهابيين نفذا هجوماً بقنبلة خارج مبانٍ تابعة لوزارة الداخلية في أنقرة؛ ما أسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة.

بدوره.. أوضح وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن الإرهابيين توقفا بمركبة أمام المدخل الرئيسي للمديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، ونفذا هجوماً بقنبلة في الموقع الذي يضم البرلمان ومباني وزارية.