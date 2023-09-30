يتضمن تحسينات وتغييرات.. جوجل يطلق تحديثا لتطبيق الصور

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق تحديث لتطبيق الصور الخاص بها “Google Photos”، حيث يأتي بتصميم جديد وبعض التحسينات والتغييرات الأخرى.

ووفقا للشركة، شملت التغييرات الجديدة في واجهة المستخدم تغيير موضع شعار التطبيق إلى اليسار بدلا من المنتصف مع وضع خيار المشاركة، وصورة الأفاتار الشخصية في جهة اليمين ، وشهد شريط التنقل السفلي بعض التعديلات البسيطة، حيث بات يضم أربعة تبويبات، هي” الصور والذكريات والمكتبة والبحث”، وأما التغيير الأبرز فجاء في تبويب الذكريات، حيث بات يعرض محتواه بمخطط زمني يشبه سجل القصاصات، مع إدماج الذكاء الاصطناعي لإنشاء الذكريات والتنظيم التلقائي.

وأضافت الشركة :”الهدف من التغييرات الجديدة هو السماح للمستخدمين باستعادة وتخصيص ومشاركة الرحلات والاحتفالات واللحظات اليومية التي لا تنسى”.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدمين إنشاء الذكريات من خلال زر عائم مخصص يظهر عند التمرير لأسفل، ويمكن للمستخدمين الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في توليد عناوين مخصصة، مع إمكانية إضافة ملاحظة، أو توليد عناوين جديدة.

يشار إلى أن تطبيق صور جوجل لنظام أندرويد بتصميمه الجديد يتوفر للمستخدمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وسيكون متاحا لكافة المستخدمين على نطاق واسع في كافة دول العالم خلال الفترة المقبلة ، ولم تتح جوجل التصميم الجديد للتطبيق لمستخدمي آيفون وآيباد حتى الآن، لكن يتوقع إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري.

الجدير بالذكر أن جوجل حسنت أيضا واجهة المستخدم في إصدار الويب من خدمة الصور، كما أضافت العديد من أدوات تعديل الصور.