وزير الصحة يبحث مع سفير ألمانيا إمكانية استكمال مستشفى الوحدة درنة

أخبار ليبيا 24

بحث، وزير الصحة بالحكومة الليبية، عضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، الدكتور عثمان عبدالجليل، الجمعة، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميشيل اوهنماخت، إمكانية استكمال مستشفى الوحدة درنة خلال فترة وجيزة.

وشكر الوزير، دولة المانيا على إرسال 30 طنا من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الإعصار، الذي ضرب منطقة الجبل الأخضر ودرنة على وجه التحديد خلال الأيام الأولى للكارثة.

وقالت وزارة الصحة، إن الجانبان تناولا أبرز أوجه التعاون اللوجستي والطبي، الذي يمكن أن تقدمه ألمانيا لليبيا لإعادة إعمار مدينة درنة وعلى الأخص إمكانية استكمال مستشفى الوحدة درنة خلال فترة وجيزة.

وأضافت، أن السفير الألماني أعرب عن أسفه وأسف بلاده الشديدين، لما تعرضت له منطقة الجبل الأخضر من كارثة طبيعية ونقل تعازيه وتعازي بلاده الحارة لكل أهالي الضحايا خاصة وللشعب الليبي عامة.

وأكد أن المانيا تتطلع للمساهمة في دعم ليبيا في كل المجالات وبالأخص الإنسانية والطبية منها.