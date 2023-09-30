وزيرة السعادة التونسية.. أٌنس جابر تحقق لقب بطولة الصين المفتوحة للتنس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أحرزت النجمة التونسية أنس جابر لقب بطولة نينغبو الصينية المفتوحة للتنس “WTA Ningbo Open”، والتي بلغ مجموع جوائزها أكثر من 259 ألف دولار.

وجاء تتويج أنس جابر المصنفة الأولى في البطولة، على حساب الروسية ديانا شنايدر، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد.

وجاءت النتائج (6-2) و(6-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت، واستغرقت ساعة واحدة و15 دقيقة فقط.

وحصدت أنس جابر البالغة من العمر 29 عاما، لقبها الثاني في الموسم الحالي بعد فوزها في دورة تشارلستون الأمريكية خلال شهر أبريل الماضي، والخامس في مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

ووصلت “وزيرة السعادة” التونسية، إلى النهائي الثالث خلال العالم الجاري والثالث عشر في تاريخها.

بينما خاضت ديانا شنايدر (19 عاما، والمصنفة 85 عالميا) النهائي الأول في مسيرتها الاحترافية حتى الآن.