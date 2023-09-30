وزارة نفط الدبيبة : تقارير الفساد تؤثر على الاستثمار في القطاع

أخبار ليبيا 24

نبهت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة إلى أن التقارير الصادرة التي تشير إلى انتشار الفساد في ليبيا له خطورة على الاستثمار في قطاع النفط.

وأوضحت الوزارة إلى أن الحالة السيئة التي أظهرتها هذه التقارير، وترى أن خطورتها على دولة ليبيا وقطاع النفط خاصة يكمن في تقليل حظوظ الاستثمار في القطاع نظراً لما تحمله أغلب هذه التقارير من معلومات مؤسفة عن المناخ الاستثماري في ليبيا.

ودعت الوزارة إلى ضرورة تطبيق منشور الحكومة الذي تضمن الالتزام بقواعد الشفافية، ونظم الحوكمة ومحاربة الفساد والوساطة والمحاباة ومنع التراخي والتأخير في أداء الواجبات العامة.