وزارة النفط: ندرس بألم ومرارة كل التقارير المتعلقة بالفساد الإداري والمالي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة النفط والغاز، اليوم السبت، إنها تدرس وتتابع بكل ألم ومرارة، كل التقارير المحلية والأممية والدولية التي تتحدث عن مستوى الفساد الإداري والمالي في ليبيا.

وأضافت الوزارة، أنّه يزعجها الحالة السيئة التي أظهرتها تلك التقارير، وترى أن خطورتها على دولة ليبيا وقطاع النفط خاصة يكمن في تقليل حظوظ الاستثمار في القطاع، نظراً لما تحمله أغلب هذه التقارير من معلومات مؤسفة عن المناخ الاستثماري في ليبيا.

ترحيب

وأعربت الوزارة عن ترحيبها الكبير، بشأن منشور رقم (13) للعام 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت إن المنشور، يدعو إلى ترسيخ قواعد الشفافية ونظم الحوكمة ومحاربة الفساد، الأمر الذي ما فتأت تدعوا إليه شفاهة وكتابة منذ بداية استلامها لعملها في مارس 2021 وحتى يومنا هذا.

وأضافت، أنّها تجد في تطبيق المنشور هو السبيل لمجابهة كل الفساد، ففي تطبيقه والأخذ به، يتم تحسين الصورة النمطية القاتمة عن ليبيا عند هؤلاء جميعهم.

وقالت إنها استبشرت خيرًا بهذا المنشور، وتأمل أن تقوم كل الجهات التقيد بكل ما جاء فيه وتنفيذه حرفيا وبجدية ومتابعته، بغية تأسيس وطن تسوده العدالة وترسخ فيه الشفافية، فلا تجد فيه للظلم والعسف والفساد مكان ولا أثر.

وكان رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، قد أبلغ الأجهزة والمؤسسات والشركات والمصالح العامة وما في حكمها، بضرورة التأكيد على الالتزام الوظيفي وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات النافذة والالتزام بقواعد الشفافية ونظم الحوكمة ومحاربة الفساد والوساطة والمحاباة.