مناطق مختلفة بالعاصمة.. قصف متبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع

30 سبتمبر، 2023 7:43 م
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أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت مصادر صحفية عن أن اشتباكات وعمليات القصف المدفعي متبادل متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة بالعاصمة الخرطوم.

وأضافت المصادر أن انفجارات قوية دوت من محيط القيادة العامة للجيش جراء استمرار القصف المدفعي بين الطرفين.

كذلك تشهد وسط وشمالي مدينة الخرطوم اشتباكات متقطعة وقصف مدفعي.

إلى ذلك نقلت مصادر محلية بأن مدفعية الجيش هاجمت مواقع للدعم السريع في محيط قيادة سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم،

ما أدى لتصاعد أعمدة الدخان ،في المناطق والأحياء الواقعة جنوب المدينة

وفي أم درمان غربي العاصمة، قصفت مدفعية الجيش السوداني منذ الساعات الأولى للصباح، مواقع قوات الدعم السريع بأحياء أم درمان القديمة وبالقرب من جسر شمبات الرابط بين مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان.

30 سبتمبر، 2023 7:43 م
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