مصر.. مساعٍ لزيادة مدخلات السياحة إلى 30 مليار دولار

أخبار ليبيا 24

تسعى مصر إلى زيادة مدخلات السياحة من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، وفق ما أدلى به رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولى.

كما تسعى مصر إلى زيادة عدد زوارها من البلاد العربية إلى 4.5 مليون سائح مع حلول العام2024.

رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عمرو القاضي؛ قال إن هذا المعدل يأتي بالمقارنة مع 3.1 مليون سائح في 2022؛ وذلك بهدف تنشيط السياحة في زيادة السائحين العرب بالتوازي مع حالة الرواج التي تعيشها السياحة المصرية في الآونة الحالية، وفق ما نقلته وكالة اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ.

وفي مطلع العام.. خصصت الحكومة المصرية مبلغًا قدره 320 مليون دولار لدعم قطاع السياحة.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد أن الحكومة المصرية ضمت قطاع السياحة للمبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية، والتي تشمل قطاعي الصناعة والزراعة