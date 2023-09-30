قوات الأمن في غات تحذر سكان المدنية من خطورة الوضع وتدعو من يقطنون الأودية للإخلاء

30 سبتمبر، 2023 9:21 م
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أخبار ليبيا 24

أهابت مديرية أمن غات على كافة مواطني منطقة غات الكبرى ممن لديهم أقارب ورعاة يقطنون في بطون الأودية عليهم و خلاها فورا علما بأن الامطار بدأت تتساقط على تخوم سلسلة جبال تاسيلي غرب قرية الفيوت.

وذلك للحفاظ على أرواحهم ومواشيهم والاودية هى على سبيل الذكر وليس الحصر”ايسن، وابالول، وتازروك، وازجر، وتاهرمت،وتنسوا، وارمت، والون، تيتغسين، ووان سيكا، وايغغى”.وكل الأودية المتاخمة للحدود الجزائرية، وكذلك قاطنى أودية “تادرارت، وتشوينت” شرق سلسلة جبال اكاكوس.

وللأهمية يطلب سرعة الإخلاء وأخذ الحيطة والحذر وللتواصل مع الغرفة الأمنية بالمنطقة الجنوبية فرع غات جاهزة طيلة الأربعة وعشرين ساعة لاستقبال جميع الاستفسارات اعتبارا من اليوم السبت الموافق 30/9/2023.

30 سبتمبر، 2023 9:21 م
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