قبائل الحرابي تطالب بإنهاء الصراع والتنازع على الشرعية بين السلطات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

طالبت “قبائل الحرابي” في ختام اجتماعها، اليوم السبت، في طبرق، بإنهاء الصراع والتنازع على الشرعية بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والأمنية، والعسكرية.

وتضم قبائل الحرابي، قبائل “العبيدات والفوايد والحاسة وأولاد حمد والدرسة والبراعصة”.

وطالبت، في بيان، لجنة 6+6 بإنجاز القوانين الانتخابية وتسليمها إلى رئيس مجلس النواب؛ لإصدارها في أسرع وقت ودون تأخير أو مماطلة، على أن تسمح هذه القوانين للجميع بالترشح.

وشدد البيان، على عدم المساس بالمؤسسة التشريعية وعلى رأسها رئيس مجلس النواب؛ حتى يتم الخروج من الأزمة بانتخابات حرة نزيهة.

تشكيل حكومة موحدة

ودعا البيان، إلى تشكيل حكومة انتقالية موحدة تمثل كافة الليبيين لإنهاء انقسام السلطة التنفيذية؛ للإشراف على العملية الانتخابية، وحتى يتضح أمام كافة الليبيين من هو الطرف المُعرقل للانتخابات، على أن يكون من أولويات هذه الحكومة إعادة إعمار المناطق المتضررة في الجبل الأخضر.

وأكد البيان، على أن “قبائل الحرابي” تريد بناء دولة قانون لا دولة قبائل وعائلات وأشخاص، مشيرًا إلى أن ليبيا منذ

تأسيسها واستقلالها في 24 ديسمبر عام 1951 جربت كافة الأنظمة الملكية، والعسكرية والجماهيرية؛ والنتيجة كما نرى “لا طرق، لا خدمات لا صحة لا تعليم، لا كهرباء؛ لذلك يجب أن تحدد مصيرنا بأيدينا”.

وقال البيان، إن أمام الليبيين “مصاعب كثيرة وكبيرة، ونحن في صراع بين البقاء والفناء، ندرك حجم التحديات وثقل المسؤولية، ولكن نحن على يقين وثقة لا يقبلان الشك؛ بأننا قادرون على إفشال كافة المشاريع المحلية والدولية التي تحاك ضد بلادنا وشعبنا”.