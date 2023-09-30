فريق خبراء الأمم المتحدة: حكومة الدبيبة متمسكة بمقاليد السلطة والجماعات الإرهابية لا تزال نشطة

أخبار ليبيا 24

أكد فريق خبراء الأمم المتحدة أن موقف الجماعات المسلحة تجاه الانتخابات في ليبيا يعتمد على تقييمها للمخاطر والفوائد المتعلقة بمصالحها الخاصة.

وأشار الفريق في تقريره النهائي بشأن ليبيا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة متمسكة بمقاليد السلطة في ليبيا، وأن الجماعات الإرهابية لا تزال نشطة في البلاد.

كما كشف التقرير عن استخدام سبع جماعات مسلحة في ليبيا للاحتجاز التعسفي بشكل منهجي ضد المعارضين لسلطتهم.

وأكدت التقرير أن مخزونات الأسلحة في ليبيا تزداد بشكل مستمر، مما يشكل تهديداً للاستقرار واستمرارية النزاعات في المستقبل.

وأوضحت التقرير أن معظم الأراضي في ليبيا لا تزال تحت سيطرة جماعات مسلحة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع النفط يشهد صراعًا حادًا بين الأطراف المتنازعة على السلطة في البلاد.